Como, Fabregas va oltre il risultato: "Non ho visto tanta differenza con l'Inter"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha analizzato come sempre con grande sincerità la partita della sua squadra a DAZN, sconfitta 4-0 dall'Inter: "Diventa difficile fare un'analisi dopo una sconfitta così. Io sinceramente faccio fatico a parlare: quando dico quel che penso non piace ma calcisticamente non ho visto una grandissima differenza. Ho visto due attaccanti di livello mondiale, noi abbiamo fatto quello che facciamo sempre. In un momento ho pensato di cambiare e di proteggermi in difesa. Penso che la sconfitta sia salutare da questo punto di vista, quando tutti parlano bene non si cresce tanto mentre una sconfitta pesante può portare diverse riflessione".

Nel primo tempo è stato concesso tanto.

"Loro hanno avuto diverse occasioni ma non dipende dalla nostra aggressione. Abbiamo fatta la stessa partita e c'è stata personalità nel pressare, loro sono fortissimi ed è come se pressi il Barcellona di Messi e Xavi. Devi fare tante cose bene ma loro sono talmente bravi che trovano sempre la soluzione. Bastoni e Dimarco giocano a memoria. A livello di gioco i due esterni non siamo stati bravissimi ma loro sono stati in giornata. La sconfitta, ripeto, è meritata. Martedì giocheranno contro il Liverpool e verrò qui per continuare ad imparare".

Clicca qui per leggere le parole di Cesc Fabregas.