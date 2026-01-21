Il Benfica in visita a Superga per omaggiare il Grande Torino: "Amicizia eterna"
Nel giorno in cui il Benfica giocherà contro la Juventus in Champions League, una delegazione del club portoghese, come testimoniato dalle immagini postate dalla società sul proprio account Instagram, è stata in visita a Superga per omaggiare il Grande Torino. Il commento dei lusitani evidenzia ancora di più il legame che quella tragedia ha creato tra le due squadre: "Amicizia eterna".
Il 3 maggio del 1949 il Torino si recò in Portogallo per sfidare proprio Le Aquile in una partita amichevole, organizzata per dare una mano al capitano della dei padroni di casa Francisco Ferreira, in difficoltà economiche. All'indomani del match terminato 4-3, i granata ripartirono da Lisbona verso l'Italia e, dopo uno scalo a Barcellona, il volo si schiantò proprio a Superga.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.