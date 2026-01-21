Sentite Mourinho, Tuttosport titola così questa mattina: "Allenerei la Juve"
"Sentite Mourinho: allenerei la Juve": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Il "grande nemico" dai veleni agli ammiccamenti. Spalletti: "Da José mi aspetto sempre qualche furbata, lui alza il volume. E di miei vini offrirei un bel... rosso diretto. Rinnovo? Non firmo in bianco". Mateta stop, per ora: sale En-Nesyri.
Spazio anche all'altra squadra di Torino, con il titolo riportato di seguito: "Ilic, infortuni, rinforzi: guai Toro". Il serbo rischia l'operazione, Aboukhlal e Gineitis ko: il mercato non si sblocca. Caos difensore: i granata si tirano indietro per Ricardo, proposto l'argentino Jappert.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Spalletti ritrova Mourinho e la Juve lavora per dargli un attaccante, ma: "Mercato? Non mi aspetto nulla"
