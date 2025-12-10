Oltre 5 anni per Vagnati da Ds del Torino: gli acquisti più costosi e le cessioni più ricche

Davide Vagnati è stato esonerato oggi dal ruolo di Direttore sportivo del Torino, con Urbano Cairo che ha deciso di sostituirlo con un suo predecessore, quel Gianluca Petrachi che è l'ultimo dirigente granata ad aver portato la squadra in Europa. Ripercorriamo però adesso come sono andati i 5 anni e qualche mese di interregno di Davide Vagnati da Direttore sportivo dei piemontesi, quali sono stati gli acquisti migliori e quali invece i flop più rumorosi. Quali trasferimenti in entrata sono costati di più e quali cessioni hanno invece permesso un maggiore incasso.

Sicuramente il lavoro di Vagnati dall'estate del 2020 fino al termine dell'anno solare 2025 è stato di un certo impatto sia sul fronte degli acquisti che per quanto riguarda le cessioni. Qualche bel colpo, ma anche alcuni flop brucianti sul primo fronte: il colpo più costoso di sempre del Toro di Vagnati, per esempio, è Verdi, pagato oltre 20 milioni di euro e mai in grado di rendere realmente. Meglio ha fatto Vagnati invece per quanto concerne le cessioni. Tanti incassi ricchissimi, per il Torino, negli ultimi 5 anni. La più ricca è quella intra-città di Bremer, ceduto per quasi 47 milioni di euro ai cugini bianconeri della Juventus. Subito dietro Buongiorno al Napoli per 35, chiude il podio di questa speciale graduatoria la più recente grande cessione, quella di Ricci al Milan.

I 10 ACQUISTI PIÙ COSTOSI DI VAGNATI AL TORINO

Simone Verdi per 22 milioni dal Napoli (20/21)

Ivan Ilic per 16,5 milioni dall'Hellas Verona (23/24)

Cesare Casadei per 13 milioni dal Chelsea (24/25)

Samuele Ricci per 11 milioni più 1 di prestito dall'Empoli (21/22)

Nikola Vlasic per 10,6 milioni dal West Ham (23/24)

Perr Schurrs per 9,4 milioni dall'Ajax (22/23)

Duvan Zapata per 8,6 milioni dall'Atalanta (24/25)

Saul Coco per 8,2 milioni dal Las Palmas (24/25)

Zakaria Aboukhlal per 8 milioni dal Tolosa (25/26)

Karol Linetty per 7,5 milioni dalla Sampdoria (20/21)

LE 10 CESSIONI PIÙ RICCHE DI VAGNATI AL TORINO

Bremer alla Juventus per 46,9 milioni (22/23)

Alessandro Buongiorno al Napoli per 35 milioni (24/25)

Samuele Ricci al Milan per 23 milioni (25/26)

Raoul Bellanova all'Atalanta per 22 milioni (24/25)

Vanja Milinkovic-Savic al Napoli per 6 milioni più 15 di prestito (25/26)

Alex Berenguer all'Athletic Club per 11,1 milioni (20/21)

Kevin Bonifazi alla SPAL per 11 milioni (20/21)

Sasa Lukic al Fulham per 9,8 milioni (22/23)

Wilfried Singo al Monaco per 9,1 milioni (23/24)

Lyanco al Southampton per 7,5 milioni (21/22)