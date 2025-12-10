Fiorentina, rifinitura verso la Dinamo Kiev: oltre a Gosens assente anche Fagioli

La Fiorentina ha svolto la rifinitura alla vigilia del match di Conference League contro la Dinamo Kiev, con la squadra di Paolo Vanoli impegnata al Viola Park.

L'allenatore viola anche contro gli ucraini dovrà fare a meno di Robin Gosens, esterno alle prese con un complesso recupero da un problema muscolare. Ancora out anche Jacopo Fazzini, così come Nicolò Fagioli dopo la forte contusione riportata contro il Sassuolo. L'ultimo della lista degli assenti è Sabiri.

Nelle scorse ore, in conferenza stampa, il tecnico Paolo Vanoli aveva così parlato della situazione degli infortunati della sua rosa: "Le chance le do a chi se le merita. Gli infortunati? Gosens si è fermato ancora per un piccolo fastidio e non ci sarà domani, lo valuteremo girono dopo giorno e speriamo di averlo domenica. Fazzini ha un problema alla caviglia, non lo recuperiamo domani ma spero di averlo con il Verona. Fagioli abbiamo scongiurato una microfrattura, ma domani non ci sarà anche se contiamo di averlo per domenica".