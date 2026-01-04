Ufficiale Il Cagliari richiama Sherri dopo la cessione di Radunovic: risolto il prestito al Frosinone

Novità in casa del Cagliari di Fabio Pisacane per quanto riguarda la la squadra di portieri chiamati a difendere i pali rossoblu. Il club sardo ha infatti richiamato dal prestito al Frosinone Alen Sherri dopo la cessione di Radunovic allo Spezia.

Sherri in estate aveva lasciato il Cagliari per unirsi al Frosinone con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto per il Frosinone e controriscatto per il Cagliari. Con i Ciociari però l'estremo difensore albanese non ha raccolto nemmeno un minuto nel campionato di Serie B, giocando una sola partita in Coppa Italia, contro il Monza. D'altra parte Radunovic non ha mai giocato con il Cagliari ed è pronto rilanciarsi in B con lo Spezia.

Questa la nota del Cagliari

"Il Cagliari Calcio comunica di aver definito con il Frosinone la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Alen Sherri.

Il portiere albanese, classe 1997, all’esordio con i ciociari nella vittoria per 1-0 contro il Monza in Coppa Italia lo scorso 17 agosto, rientra così alla base per mettersi subito a disposizione. Sherri ha sinora totalizzato 8 presenze con la maglia rossoblù".