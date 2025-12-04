Un Cagliari da applausi, L'Unione Sarda stamani: "Il Napoli vince soffrendo"
La prima pagina di oggi de L'Unione Sarda propone tra gli altri un titolo a tema calcistico, che è il seguente: "Un Cagliari da applausi, il Napoli vince soffrendo". La formazione di Pisacane porta il match contro i partenopei valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia fino ai calci di rigore, avendolo chiuso al 90' sull'1-1 (gol di Lucca ed Esposito). Dopo una serie infinita di tiri dal dischetto, decisivi l'errore di Luvumbo e la trasformazione di Buongiorno.
Il tecnico dei sardi nel post partita: "È normale che quando partono 4-5 giocatori alla prima partita stagionale qualcosa paghi. Poi avevamo una squadra scudettata davanti. Resta l'amaro in bocca di non aver centrato il passaggio del turno, che era l'obiettivo. Resta la prestazione e l'aver visto ragazzi del 2005 che hanno fatto una buona prova. Resta la delusione di non aver raggiunto i quarti".
