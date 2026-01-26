Tre cambi, tre gol, tre punti: Genoa, quando la panchina ti può cambiare la partita

Ruslan Malinovskyi. Caleb Ekuban. Junior Messias. Tre cambi, tre gol, tre punti. Il Genoa supera il Bologna al "Ferraris" al termine di un match pirotecnico che ha fatto esultare il pubblico e che ha fatto scattare in piedi Daniele De Rossi. Una rimonta di cuore, di grinta ma anche con tanta qualità (il tecnico rossoblù l'ha definita "epica") specialmente da coloro i quali sono subentrati nella seconda frazione di gara. "Tre punti importantissimi" afferma l'allenatore in sala stampa per un successo fondamentale anche per quanto riguarda l'aspetto mentale.

Partenza col freno a mano tirato

Chiaro che, come ha riconosciuto lo stesso ex centrocampista campione del mondo, qualche errore in fase di preparazione del piano gara c'è stato. La formazione iniziale con una sorta di 3-4-1-2 ha funzionato poco esponendo il Grifone al gioco degli uomini di Vincenzo Italiano. Ma DDR ha saputo leggere la situazione tornando al 3-5-2 nella ripresa e mettendo mano ai cambi.

Tre reti d'autore

E proprio la qualità dei subentrati ha fatto il resto. Prima Malinovskyi con la specialità della casa: il mancino dalla distanza che non ha lasciato scampo a Ravaglia. Poi Ekuban che, come quel 28 gennaio 2024 contro il Lecce sempre a Marassi, segna con una bella girata. Ed infine quando il novantesimo era appena scoccato la perla di Messias con un mancino a giro che ha fatto scattare il pubblico in piedi, la panchina in campo e, soprattutto, è valso il colpo partita.