Cagliari, ecco Agustin Albarracin: visite mediche in corso per il classe 2005

Nuovo arrivo in casa del Cagliari. Confermato l'arrivo del giovane Agustin Albarracin: come riportato da Sky Sport il classe 2005 del Boston River è arrivato a Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche con il suo nuovo club.

Come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni i sardi che verseranno 2 milioni per il cartellino del giocatore e il Boston River conserverà il 30% sulla eventuale e futura cessione dello stesso, in caso però la cifra superi quanto versato ora dal Cagliari.

Stefano Melis, amministratore delegato del Cagliari, ha parlato di lui ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Siamo veramente vicini, se verrà completato crediamo di aver fatto un bell'acquisto, c'è una forte tradizione che unisce il Cagliari a Montevideo: è un ragazzo molto interessante che può arrivare grazie ai rapporti fra il presidente Giulini e quello del Boston River Delgado, è un prospetto sul quale c'è interesse. Pensiamo possa completare la nostra rosa, è un sottopunta ma può fare diversi ruoli. Dobbiamo lavorare sulla fisicità, ma pensiamo possa essere un buon innesto".

Il tecnico Fabio Pisacane ha dunque un nuovo rinforzo per il reparto d'attacco, sia per l'immediato che, soprattutto, in ottica futura.