Cremonese, in arrivo l'ufficialità di Milan Djuric: in mattinata le visite mediche

Colpo a sorpresa confermato per la Cremonese in questo mercato di gennaio. Come riporta Sky Sport infatti il club grigiorosso in mattinata farà svolgere le visite mediche a Milan Djuric, in arrivo dal Parma. L'attaccante bosniaco aveva un contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con il club gialloblu, che lascerà a fronte del pagamento di poco più di un milione di euro.

Per lui ci sarà da firmare un contratto di circa un anno e mezzo con la sua nuova squadra, fino al 30 giugno 2027. Dall'arrivo di Carlos Cuesta, Djuric non stava trovando molto spazio, se non a partita in corso per scampoli finali di gara, data l'importante concorrenza da parte di Mateo Pellegrino.

Davide Nicola è dunque pronto ad accoglierlo per infoltire il proprio reparto d'attacco, al fianco dei vari Jamie Vardy e Federico Bonazzoli. La Cremonese ieri è stata sconfitta di misura nello scontro diretto con il Sassuolo. Si tratta dell'ottava partita di fila senza successo per i grigiorossi di Nicola, incatenati al 14esimo posto e costretti a guardarsi le spalle per le squadre in lotta salvezza.