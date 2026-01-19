Il Como ci ha provato, ma il Cruzeiro ha detto no: Kaiki Bruno, per ora, non si muove

Il Cruzeiro ha detto no al Como per Kaiki Bruno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club brasiliano ha rifiutato l'offerta che era stata avanzata dai lariani per prelevare a titolo definitivo il terzino sinistro classe 2003, che ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2027. In carriera vanta 98 presenze e 2 gol proprio con la squadra carioca, l'unica in cui ha militato.

Adesso Fabregas e gli uomini mercato dei biancoblù dovranno decidere se rilanciare per lui oppure se puntare su Nuno Tavares della Lazio. L'esterno a disposizione di Maurizio Sarri non viene ormai impiegato da tempo e sembrava destinato ad approdare in Arabia Saudita, ma la trattativa con l'Al Ittihad si è un po' rallentata e di conseguenza ora ha bisogno di un'altra realtà nella quale possa esprimersi al meglio.