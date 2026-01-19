Non solo Nuno Tavares. Como, occhi in Brasile per la corsia sinistra: piace Kaiki Bruno

Mancano poche ore alla sfida di campionato, valida per la 21^ giornata di Serie A, fra Lazio e Como. Un incrocio non solo sul campo, visto che le due società a margine del match potrebbero anche sedersi al tavolino per parlare di Nuno Tavares, esterno sinistro in uscita dai biancocelesti che piace a Cesc Fabregas e su cui è forte da giorni il Besiktas.

Secondo Sky Sport però quello di Nuno Tavares non è l'unico profilo valutato dal Como per la fascia mancina dove attualmente ci sono Alberto Moreno e Alex Valle. Nel mirino del ds Ludi infatti c'è anche Kaiki Bruno,terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Cruzeiro in Brasile.