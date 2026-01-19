Non solo Nuno Tavares. Como, occhi in Brasile per la corsia sinistra: piace Kaiki Bruno
TUTTO mercato WEB
Mancano poche ore alla sfida di campionato, valida per la 21^ giornata di Serie A, fra Lazio e Como. Un incrocio non solo sul campo, visto che le due società a margine del match potrebbero anche sedersi al tavolino per parlare di Nuno Tavares, esterno sinistro in uscita dai biancocelesti che piace a Cesc Fabregas e su cui è forte da giorni il Besiktas.
Secondo Sky Sport però quello di Nuno Tavares non è l'unico profilo valutato dal Como per la fascia mancina dove attualmente ci sono Alberto Moreno e Alex Valle. Nel mirino del ds Ludi infatti c'è anche Kaiki Bruno,terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Cruzeiro in Brasile.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
4 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile