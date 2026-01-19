TMW La Roma ritrova Ferguson: l'attaccante oggi si è allenato in gruppo. Ci sarà con lo Stoccarda

La Roma riabbraccia Evan Ferguson. Secondo quanto raccolto da TMW, nella seduta odierna l'irlandese è tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo i problemi accusati nelle ultime settimane e di conseguenza ci sarà giovedì in Europa League contro lo Stoccarda nella gara valida per la 7^ giornata della League Phase della competizione. A parte Tommaso Baldanzi, promesso sposo del Genoa, Stephan El Shaarawy e Leon Bailey. Terapie invece per Mario Hermoso.

Nella giornata di oggi si è invece operato Artem Dovbyk, che ha risolto il problema tendineo di cui soffriva dalla trasferta di Lecce. L'ucraino si è operato in Finlandia e ha postato sui social foto che lo vedevano sorridente insieme al Prof. Leimpanen che lo ha operato. Per lui si preannunciano un paio di mesi di stop, che saranno comunque più "sopportabili" dalla Roma grazie all'innesto di Malen.