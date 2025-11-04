Il ds dell'Eintracht prudente sul Napoli: "Di un altro livello, sarà dura per noi"

Il direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, Timmo Hardung, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per parlare della sfida fra il suo club ed il Napoli, in programma questa sera al Maradona.

Parlando degli azzurri di Antonio Conte il dirigente è prudente e innalza il livello dei rivali. Le sue parole sono di grande stima per il Napoli, che oltre essere Campione d'Italia è secondo Hardung "di un altro livello", motivo per cui per l'Eintracht "sarà dura". "Ma sono convinto che ce la giocheremo, nonostante qualche assenza di troppo", spiega ancora.

Una trasferta che sarà resa ancora più dura per l'assenza dei propri tifosi. L'Eintracht infatti deve fare i conti con quella che per Hardung è "come una sconfitta per il calcio". Il dirigente ripensa infatti ai "brividi per l’atmosfera contro il Galatasaray", con lo stadio pieno e migliaia di tifosi turchi a Francoforte. Poi fa notare che la Champions League deve essere innanzitutto questo, ovvero "uno spettacolo per gli occhi", che non si potrà vedere stasera al Maradona: "Un vero peccato". Appuntamento questa sera alle ore 20.45 per la sfida valida per la quarta giornata della Champions League 2025/26: il Napoli deve riprendere a correre anche in Europa, dove è fermo a 3 punti.