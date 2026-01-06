TMW Il Genoa osserva Acquah, giovane del vivaio del Torino: contatti in corso tra le parti

Il gioco si fa duro. Il Genoa è quartultimo in classifica di Serie A e non trova la vittoria da ormai 4 partite di fila: solo un pari, poi resta il filotto di sconfitte e il desiderio struggente da parte di Daniele De Rossi di riprendere il volo con il suo Grifone. Il tecnico romano, arrivato a bordo della nave rossoblù lo scorso 6 novembre, ha necessità assoluta di tornare a macinare punti e il solo pareggio (1-1) col Pisa non è sufficiente nei pensieri oltre la salvezza dell'allenatore.

Nel frattempo però il mercato invernale è arrivato, le porte si sono aperte e rimarranno tali fino al 2 febbraio, tempo durante il quale il Genoa cercherà di rinforzarsi adeguatamente. Aggiungendo nuove frecce all'arco di De Rossi per evitare il patatrac stagionale. In merito ai possibili innesti valutati dalla dirigenza rossoblù, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TuttoMercatoWeb, è emerso il nome di Wisdom Acquah.

Mediano ghanese, classe 2007, attualmente di proprietà del Torino e con contratto valido fino al 30 giugno (dunque in scadenza). Giocatore svezzato nelle giovanili granata fin da bambino, recentemente ha acquisito sempre più presenza e stabilità nell'undici titolare della Primavera del Toro e il Genoa in questo senso lo sta monitorando attentamente. Non solo: al momento i contatti tra le parti sono in corso, per valutare la fattibilità dell'operazione.