Bosnia-Italia, Totti: "Abbiamo vinto il primo tempo, Gattuso saprà gestire le emozioni"

Simbolo della Roma e della Nazionale Italiana, Francesco Totti, durante la partita di beneficenza "Operazione Nostalgia" ha parlato della finale playoff che attende l'Italia contro la Bosnia Erzegovina.

Queste le sue parole a Sportitalia: "Se Gattuso ci porterà ai Mondiali? Diciamo che abbiamo vinto il primo tempo. Martedì andiamo in Bosnia, una partita difficile, insidiosa, da dentro o fuori. Penso che Rino (Gattuso) saprà gestire le emozioni, la situazione e la squadra farà sicuramente una grande partita".

Riguardo poi alla ricorrenza del suo esordio nella Roma, avvenuto proprio il 28 marzo di 33 anni fa: "In questo giorno ho coronato il mio sogno di fare l'esordio con la Roma, la mia squadra del cuore. Ho avuto la fortuna di vestire quella maglia per 25 anni".