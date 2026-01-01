Albertini lancia l'Italia: "In Bosnia senza paura. Facile essere pessimisti, io non lo sono"

L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale, Demetrio Albertini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida che attende l'Italia, contro la Bosnia Erzegovina: "Se conta l'aspetto mentale? Sì, quello che si ha bisogna buttarlo dentro nei 90 minuti. Non bisogna guardarsi indietro, ma i ragazzi dovranno pensare alla possibilità di vivere un Mondiale meraviglioso. Senza aver paura".

Riguardo al fatto che in molti hanno calcato la mano su aspetti negativi, come sul fatto che l'Italia manca da due Mondiali: "È tanto facile essere pessimisti, così da dire 'io lo avevo detto'. Bisogna essere ottimisti, fare di più di quello che abbiamo fatto contro l'Irlanda del Nord, però abbiamo le qualità per andare a giocare il Mondiale. Se è positivo o negativo essere in uno stadio più piccolo? Devono essere sereni i ragazzi, non devono pensare al campo, ma all'opportunità di giocarsi qualcosa di così importante in uno stadio caldo, sono quelle cose che poi ti ricordi tutta la vita".

Parlando poi dei talenti italiani che sembrano dispersi: "Secondo me il talento c'è in tanti ragazzi, è cambiata la società, sono cambiati i ragazzi, è cambiato il contesto, ma vediamo come in altri sport sono riusciti a creare percorsi formativi di grandi possibilità per i talenti. Noi tante volte li soffochiamo. Sento dire che gli stranieri costano meno, dunque basta trovare un modo per farli costare meno in Italia, a livello normativo".