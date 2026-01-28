Lecce, Camarda si opera per risolvere il problema alla spalla: oggi l'intervento
Francesco Camarda va sotto i ferri. Il Lecce ha infatti fatto sapere che il giovane attaccante, in prestito dal Milan, si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico per la problematica alla spalla destra.
È la chiusura di giorni in cui Lecce e Milan si sono spesso confrontati sul futuro di Camarda, costretto ai box da un infortunio più grave del previsto. La soluzione, alla fine è stata quella di optare per l’operazione, per poi concludere la stagione sempre in giallorosso, agli ordini di Eusebio Di Francesco.
Oggi l’intervento, con tutta probabilità in quel di Milano.
