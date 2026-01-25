Lecce, l'abbraccio fra Di Francesco e Camarda: "Mi ha detto che mi vuole bene"

Il Lecce ha strappato un punto alla Lazio nella sfida giocata ieri sera contro la Lazio al Via Del Mare, una gara che ha visto esordire un nuovo giocatore in attacco, Walid Cheddira. I giallorossi contano di invertire la rotta dal punto di vista della produzione offensiva. Al momento infatti il Lecce ha il peggior attacco della Serie A, con 13 gol fatti nelle prime 22 partite giocate. Per Camarda però ci sarà da aspettare, vista la necessità di operarsi per il problema alla spalla e i tempi di recupero che inevitabilmente si allungheranno

Nel corso del post-partita lo stesso Camarda è stato protagonista di un bel siparietto colto dalle telecamere. In zona mista infatti Di Francesco stava parlando ai microfoni di Dazn, quando è passato il ragazzo di proprietà del Milan. DiFra lo ha chiamato a sé e i due si sono abbracciati.

Di Francesco ha poi spiegato: "Camarda mi ha detto che mi vuole bene, ma anche io ne voglio a lui. Tra noi si è creato un rapporto particolare, da padre a figlio. Ho tre figli e so bene cosa significhi avere delle aspettative e tutte le pressioni addosso. Visto che resterà fuori per un po’ ed tornerà a casa per curarsi, ci tenevo davvero a salutarlo".