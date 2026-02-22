Il Milan perde Loftus-Cheek e sbatte sul muro del Parma: all'intervallo è 0-0

Terminato il primo tempo, ancora 0-0 tra Milan e Parma. Il racconto dei primi 45 minuti senza gol del Meazza.

Il Milan è chiamato a vincere per non far scappare l'Inter definitivamente e tenere aperta la corsa Scudetto. Allegri schiera per l'occasione Bartesaghi braccetto al posto di Pavlovic, nel riscaldamento la difesa rossonera perde anche Gabbia, rimpiazzato da De Winter.

La grande novità dell'ingresso in campo riguarda la divisa del Milan, la quarta con toni e fantasie differenti di rosso e nero. Dopo una decina di minuti dall'inizio del match, invece, arrivano le brutte notizie per Allegri (squalificato e sostituito da Landucci in panchina), con un altro infortunio: Loftus-Cheek si scontra con Corvi e deve lasciare il campo con tanto di collare, portato fuori in barella. San Siro applaude, entra Jashari.

Quindi, dopo un avvio in cui era stato il Parma a sfiorare il gol del vantaggio, con il solito Pellegrino sul quale era stato decisivo a sporcare Bartesaghi, è di fatto un monologo Milan. Leao tenta di accendersi e impegna Corvi con un colpo di testa, anche se è il compagno di reparto Pulisic a lungo il più pericoloso. Tra tentativi di poco fuori misura o troppo poco insidiosi per insaccarsi, però, non cambia gli esiti sul tabellino. A fine primo tempo punteggio ancora sullo 0-0.

Segui Milan-Parma con TMW