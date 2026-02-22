Roma, Ranieri ritrova Vardy: "Con lui ricordi magnifici, è stato un anno travolgente"

Claudio Ranieri, dirigente della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro la Cremonese valido per la 26^ giornata di Serie A.

Sono passati 10 anni dall'impresa col Leicester e c'è Vardy: vi siete già incontrati?

"Non ci siamo più rivisti, è ancora più bello salutarci".

Che ricordi ci sono?

"Sono ricordi magnifici, non ci si aspettava né dalla squadra né da lui. E' stato un anno travolgente".

Vi è stato chiesto un programma di 3 anni, ma Gasperini per la Champions vuole anticipare i tempi.

"La cosa importante è mettere le cose in chiaro. Lo scorso anno ho fatto 46 punti nel girone di ritorno e sono arrivato a 1 punto dalla Champions. Mi è sembrato giusto poi non caricare di aspettative il nuovo allenatore, ma detto questo tutti vogliamo tornare in Champions. Abbiamo trovato un allenatore che sa costruire un mix con giovani e giocatori esperti che sa fare tanto e bene".

Malen arriva dalla Premier e ha iniziato alla grande: c'è molta differenza tra Premier e Serie A?

"E' arrivato al posto giusto al momento giusto e con l'allenatore giusto, ma c'è tanta differenza tra la Premier e il nostro campionato. In Premier giocava e non giocava, qui sta trovando gli spunti giusti. Ce lo teniamo stretto, sta facendo bene e gli auguriamo di continuare su questa strada".