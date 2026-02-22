Parma, Troilo: "Sono molto emozionato, siamo davvero una famiglia"

Prestazione da incorniciare, primo gol in Serie A a San Siro e vittoria contro il Parma. Una serata indimenticabile per Mariano Troilo, premiato come migliore in campo di Milan-Parma. Questa la sua emozione ai microfoni di DAZN:

Per chi è la dedica?

"La dedica è per un mio familiare, sta passando un momento difficile. Sono molto emozionato, è il primo gol in Serie A. Era importante vincere, lo abbiamo fatto con un grande partita".

Hai fatto anche un gran salvataggio nel primo tempo, quale preferisci?

"Mi tengo stretto il gol rispetto al salvataggio, sono molto contento per me e per il Parma".

Com'è giocare con tutti questi argentini?

"E' molto bello avere così tanti argentini, mi ha aiutato tanto nell'inserimento qui. Giochiamo assieme, viviamo assieme, siamo come una famiglia".