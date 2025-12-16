Zazzaroni sulla crisi della Fiorentina: "Richiamare Pradè, non vedo altre soluzioni"

"Richiamare Daniele Pradè, non vedo altre soluzioni". Esordisce così il direttore Ivan Zazzaroni nell'editoriale pubblicato oggi in prima pagina sul Corriere dello Sport a tema Fiorentina e dal titolo 'Pradè, solo lui'.

La crisi della Fiorentina è diventata ormai un caso di interesse nazionale e il quotidiano capitolino fornisce la propria ricetta per provare a far uscire la Fiorentina dal fango. Con il ritorno di Pradè, scrive Zazzaroni, sarebbero restituiti un po' di struttura ed equilibrio a una società nel pieno del caos come i viola. "Il giocattolo lo conosce bene, avendolo costruito", spiega l'autore in un altro passaggio del suddetto articolo. Quindi ricorda come a novembre fu lo stesso Pradè a imporsi le dimissioni, quando la classifica era ancora recuperabile. Il motivo? Un ambiente che lo detestava, considerandolo quale responsabile principale del disastro.

Prosegue e conclude quindi nella sua ipotesi di un ritorno alla Fiorentina, Zazzaroni: "Temo che non accetterebbe di tornare per non rivivere i giorni in cui fu condannato a chiudersi in casa". Con una riflessione finale sull'operato di Pradè a Firenze: "Ingiusto che dieci anni di lavoro ben fatto possano essersi chiusi così". Se riuscisse a salvare la Fiorentina, sarebbe il giusto finale, per l'autore.