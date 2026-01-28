TMW Il Parma non si ferma più: arrivato in città l'attaccante Nesta Elphege

Il Parma accoglie il suo nuovo attaccante. In questi minuti è infatti arrivato in città Nesta Elphege, attaccante classe 2001 in arrivo dal Grenoble, club francese di Ligue 2.

Per domani mattina sono previste le visite mediche di rito, col giocatore che in seguito metterà nero su bianco il suo nuovo contratto per poi mettersi subito a disposizione di Carlos Cuesta. Il giocatore è il terzo colpo dei ducali nel giro di poche ore dopo gli arrivi di Nicolussi Caviglia e Franco Carboni.