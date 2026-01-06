Sassuolo, Konè: "E' la prima volta che gioco contro David, ce lo aspettiamo affamato"
Il centrocampista del Sassuolo, Ismael Konè, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Juventus. Di seguito le sue parole.
David arriva più affamato dopo il rigore sbagliato?
"E' la prima volta che giochiamo contro. Gli attaccanti vogliono sempre fare, ce lo aspettiamo affamato, spero non faccia gol".
