Muharemovic, il Sassuolo e il 50% della Juventus. Può diventare una carta per l'Inter

Nel Sassuolo che tanto bene si sta distinguendo nella stagione del suo immediato ritorno in Serie A, c'è un giocatore che sta rubando l'occhio più degli altri ed è il difensore centrale Tarik Muharemovic (22 anni). Sempre schierato in campo per 90 minuti quando disponibile, il bosniaco ha mostrato attributi difensivi che, combinati con la sua ancor giovane età, hanno acceso importanti sirene di mercato.

In Serie A le principali pretendenti per Muharemovic si chiamano Inter e Juventus, con i bianconeri che tra l'altro vantano condizioni particolari di accesso, essendo stati loro stessi a cedere il difensore a suo tempo al Sassuolo: non c'entra tanto il prezzo, di 5.5 milioni di euro circa, bensì il 50% della futura rivendita di Muharemovic che, infatti, è destinato ad entrare nelle casse della Vecchia Signora. E questa situazione crea un particolarissimo intrigo di calciomercato.

C'è infatti chi racconta che la percentuale del 50% a disposizione della Juventus per Muharemovic possa essere utilizzata dalla Vecchia Signora sia come occasione per riportare in bianconero un giocatore che a quel punto sarebbe di fatto pagato la metà, oppure per inserirla come contrappeso economico all'interno di trattative con altri. Magari proprio con l'Inter, magari per Frattesi? Qualcuno ha portato alla luce anche questo possibile scenario. In ogni caso non ci sono solo interessamenti nazionali per Muharemovic, che piace per esempio anche al Bournemouth in Premier League, per il quale fa mercato Tiago Pinto, ex Roma.