Il Sassuolo rimane in inferiorità numerica ma trova il modo di colpire l'Atalanta: 1-0 all'intervallo

Sassuolo-Atalanta 1-0 al 45', fine primo tempo al Mapei Stadium: il racconto della frazione di gioco inaugurale.

Ritmi e gioco piacevoli sin dalla partenza sul prato del Mapei Stadium, dove sin da subito né il Sassuolo né l'Atalanta si risparmiano, provando a costruire azioni pericolose senza troppe fasi di studio. Zalewski e Thorstvedt sono i protagonisti delle prime situazioni minacciosi create dall'una e dall'altra parte, subito a seguire il quarto d'ora arriva l'episodio che cambia faccia al match.

Il Sassuolo rimane in dieci uomini al 16', per l'espulsione diretta del suo centravanti Andrea Pinamonti. Il nove dei neroverdi interviene in netto ritardo sul difensore ospite Djimsiti, colpendolo in maniera dura nella zona della caviglia e ricevendo così il cartellino rosso dal direttore di gara Marchetti.

Ti aspetti che il Sassuolo a quel punto si rintani in area a difesa degli assalti atalantini, ma succede tutt'altro. Qualche giro d'orologio e, a metà del primo tempo, sono anzi i padroni di casa a passare in vantaggio. L'1-0 arriva da palla ferma, con cross teso di Laurienté che trova la deviazione in area di Ismael Koné.

A quel punto la Dea si riversa in attacco, ma con poca qualità per pensare di far male a Muric. Arriva a inquadrare la sua porta solamente Bellanova, che trova la pronta risposta dell'estremo difensore di casa. All'intervallo risultato di 1-0.

