Le partite di oggi: il programma di venerdì 6 marzo
TUTTO mercato WEB
Inizia oggi il 28° turno di Serie A, che alle ore 20.45 vedrà il Napoli ricevere la visita del Torino per l'anticipo del venerdì. Questo il programma calcistico - in Italia e all'estero - delle prossime ore:
Serie A (Italia)
20:45 Napoli – Torino
Bundesliga (Germania)
20:30 Bayern Monaco – Borussia Monchengladbach
Ligue 1 (Francia)
20:45 PSG – Monaco
LaLiga (Spagna)
21:00 Celta Vigo – Real Madrid
Eredivisie (Olanda)
20:00 Heracles – Utrecht
Liga Portugal (Portogallo)
21:15 Famalicao – Arouca
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Le più lette
3 Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"
Pronostici
Calcio femminile
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"