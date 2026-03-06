Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Napoli-Torino
Torna la Serie A, questa sera la gara fra Napoli e Torino apre ufficialmente la 28ª giornata. La gara sarà trasmessa su DAZN alle 20.45. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 marzo
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN
21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
Editoriale di Marco Conterio Gattuso si gioca futuro e credibilità con le scelte e con la preconvocazione di Verratti e Chiesa. Quella su Bastoni è la più giusta, un'esclusione è difficile da capire. Palestra e i giovani: quando il nuovo ciclo?
Milan, André non si fa e Rabiot dà la carica. L’Inter riposa e Lautaro punta il recupero. Derby, le ultime
Salernitana ko, derby alla Casertana. Coppitelli: "Qui messi in difficoltà anche Catania e Benevento"
Armentano: "Calcio femminile ancora lontano da altre realtà. Serve superare pregiudizi e stereotipi"