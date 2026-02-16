Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italiano respira con il colpo del centravanti: il Bologna sbanca Torino grazie a Castro

Italiano respira con il colpo del centravanti: il Bologna sbanca Torino grazie a CastroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Dimitri Conti

Il Bologna ritrova un po' d'aria e la vittoria, che in Serie A mancava da un mese, imponendosi con il risultato finale di 1-2 sul campo del Torino. Dopo un primo tempo senza gol, in cui è stata accentuata la vuotezza di presenza sugli spalti - dovuta in gran parte alla protesta del popolo granata contro il proprio presidente Cairo - nella ripresa i rossoblù hanno prima trovato il vantaggio con Moro (poi sarà derubricato ad autogol di Vlasic), riuscendo poi a mettere la freccia anche una volta riacciuffati dal Toro, grazie a un colpo da centravanti purissimo di Santi Castro.

Torino-Bologna 1-2, le pagelle di TMW: clicca qui per leggerle

Vincenzo Italiano spera di iniziare a rivedere la luce, ma non si illude. Ha detto l'allenatore del Bologna in conferenza stampa: "Avevamo vinto a Verona, poi con il Maccabi, ma senza dare continuità di risultati. Bene oggi, i ragazzi hanno capito l'importanza e i due gol lo dimostrano: abbiamo messo del nostro per buttarla dentro. Gli attaccanti determinano e posso farti vincere le gare, Castro ci ha regalato tre punti. Dobbiamo aggiungere altre prestazioni così, ma anche meglio. Non siamo una squadra che si deprime, ma ci presentiamo sempre approcciando bene e lavorando".

Brutta serata per Marco Baroni e in generale per l'ambiente del Torino. Il tecnico granata, in sala stampa, ha raccontato: "Ci siamo trattenuti nello spogliatoio per toccare alcuni argomenti. Ci sono tante situazioni, la squadra patisce un po' la situazione ma non è un alibi e deve responsabilizzarci ulteriormente. Non è stata una prestazione all'altezza di ciò che volevamo, poi dopo il gol sono venute fuori le fragilità per le quali dobbiamo trovare la chiave".

Articoli correlati
Cosa c'era di diverso nel Bologna a Torino? Italiano: "Grande qualità già nel riscaldamento"... Cosa c'era di diverso nel Bologna a Torino? Italiano: "Grande qualità già nel riscaldamento"
Bologna, Castro: "De Silvestri per me è come un papà. Difficile trovare gente così"... Bologna, Castro: "De Silvestri per me è come un papà. Difficile trovare gente così"
Caos Inter-Juventus: Gravina sente Rocchi, Saviano accusa Marotta. Le top news delle... Caos Inter-Juventus: Gravina sente Rocchi, Saviano accusa Marotta. Le top news delle 22
Altre notizie I fatti del giorno
Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere... Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere... Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere alla Juve
Italiano respira con il colpo del centravanti: il Bologna sbanca Torino grazie a... Italiano respira con il colpo del centravanti: il Bologna sbanca Torino grazie a Castro
Altro successo in extremis per il Parma: Verona battuto da Pellegrino, ma è rabbia... Altro successo in extremis per il Parma: Verona battuto da Pellegrino, ma è rabbia Hellas
Che noia allo Zini. Lo 0-0 tra Cremonese e Genoa non serve nessuno (ma accontenta... Che noia allo Zini. Lo 0-0 tra Cremonese e Genoa non serve nessuno (ma accontenta entrambe)
Pinamonti assist e gol in meno di due minuti: il Sassuolo sbanca Udine e avanza verso... Pinamonti assist e gol in meno di due minuti: il Sassuolo sbanca Udine e avanza verso la salvezza
Serie B, si chiude la 25ª giornata: Venezia in testa, Frosinone e Monza in scia.... Serie B, si chiude la 25ª giornata: Venezia in testa, Frosinone e Monza in scia. Squillo Pescara
Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del... Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
Le più lette
1 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto. Roma q
2 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
3 Costacurta durissimo con Rocchi: "Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più così"
4 Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo domani"
5 Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Elkann chiama Gravina, Saviano accusa Marotta: Inter-Juventus fa ancora discutere
Immagine top news n.1 Malen trascina Gasp, ma Alisson salva Conte: Napoli-Roma, un pari che fa piacere alla Juve
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.3 È Pato o Piatek? Malen alla Roma si candida tra i colpi di gennaio più riusciti di sempre
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Roma quarta da sola, Napoli a -11 dall'Inter
Immagine top news n.5 Tra Conte e Gasp sorride... Spalletti: niente scatto Champions, il Napoli riprende la Roma
Immagine top news n.6 Polemiche Inter-Juventus, Gravina chiama Rocchi. Ecco cosa filtra dalla FIGC
Immagine top news n.7 Juventus, John Elkann ha sentito Comolli, Chiellini e Spalletti dopo i fatti di ieri a San Siro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.2 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.3 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.4 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Cosa c'era di diverso nel Bologna a Torino? Italiano: "Grande qualità già nel riscaldamento"
Immagine news Serie A n.3 Costacurta durissimo con Rocchi: "Bisogna intervenire subito. Bastoni? Spero non esulti più così"
Immagine news Serie A n.4 Drago avvisa la Fiorentina: "Dopo Bologna tutti pensavano avesse risolto i problemi..."
Immagine news Serie A n.5 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Gasperini sull'infortunio di Wesley: "Ha la caviglia molto gonfia, vediamo domani"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Ottimo primo tempo. Andare via con un punto sarebbe stato un peccato"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Aiello: "Brutta partita. Le prossime saranno ore di confronto più che di riflessione"
Immagine news Serie B n.3 Avellino, Biancolino verso l’esonero: pronto Pagliuca per la panchina
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Pescara 0-1, le pagelle: Brugman decisivo, Meazzi una scheggia impazzita
Immagine news Serie B n.5 Serie B, al Pescara basta un super Brugman a 5' dalla fine: 1-0 all'Avellino
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rubinacci: "Partita difficile contro avversario forte. Pareggio che dà continuità"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli dopo il derby: "Gruppo straordinario, stiamo centrando l’obiettivo"
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, Iori: "Serve continuità mentale. Con il Renate partita solida e compatta"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, pari in rimonta per la Virtus Verona. Potenza show nel Girone C
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per il gol"
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Parigini: "Testa pesante, ma ne usciremo. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Immagine news Serie C n.6 Livorno ko con la Pianese, Venturato protesta: "Gol regolare annullato, meritavamo il pari"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.2 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Napoli Women, le formazioni ufficiali: Dorsin guida le capitoline, Floe le partenopee
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus non va oltre il pari con la Lazio: 0-0 nella seconda gara di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Vihljamsdottir salva l'Inter nel recupero: 3-2 sul Parma nell'anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali: ultima in bianconero per Girelli?
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…