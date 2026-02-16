Italiano respira con il colpo del centravanti: il Bologna sbanca Torino grazie a Castro

Il Bologna ritrova un po' d'aria e la vittoria, che in Serie A mancava da un mese, imponendosi con il risultato finale di 1-2 sul campo del Torino. Dopo un primo tempo senza gol, in cui è stata accentuata la vuotezza di presenza sugli spalti - dovuta in gran parte alla protesta del popolo granata contro il proprio presidente Cairo - nella ripresa i rossoblù hanno prima trovato il vantaggio con Moro (poi sarà derubricato ad autogol di Vlasic), riuscendo poi a mettere la freccia anche una volta riacciuffati dal Toro, grazie a un colpo da centravanti purissimo di Santi Castro.

Vincenzo Italiano spera di iniziare a rivedere la luce, ma non si illude. Ha detto l'allenatore del Bologna in conferenza stampa: "Avevamo vinto a Verona, poi con il Maccabi, ma senza dare continuità di risultati. Bene oggi, i ragazzi hanno capito l'importanza e i due gol lo dimostrano: abbiamo messo del nostro per buttarla dentro. Gli attaccanti determinano e posso farti vincere le gare, Castro ci ha regalato tre punti. Dobbiamo aggiungere altre prestazioni così, ma anche meglio. Non siamo una squadra che si deprime, ma ci presentiamo sempre approcciando bene e lavorando".

Brutta serata per Marco Baroni e in generale per l'ambiente del Torino. Il tecnico granata, in sala stampa, ha raccontato: "Ci siamo trattenuti nello spogliatoio per toccare alcuni argomenti. Ci sono tante situazioni, la squadra patisce un po' la situazione ma non è un alibi e deve responsabilizzarci ulteriormente. Non è stata una prestazione all'altezza di ciò che volevamo, poi dopo il gol sono venute fuori le fragilità per le quali dobbiamo trovare la chiave".