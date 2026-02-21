Tresoldi esalta Stankovic: "È fantastico anche se ogni tanto devo tenerlo coi piedi a terra"

Lunga intervista quella concessa a Nicolò Tresoldi ai microfoni di SportWeek. Tra i vari temi trattati, l'attaccante in forza al Club Brugge ha parlato anche del compagno di squadra Aleksandar Stankovic, su cui l'Inter mantiene una proprietà di ricompra. Queste le sue parole: "Ci aiutiamo molto, siamo insieme in ogni momento. Anche in spogliatoio: praticamente lo chiudiamo noi. Siamo sempre gli ultimi ad uscire. Gli altri corrono a casa, noi stiamo lì, facciamo con calma, ridiamo, mettiamo la musica, ci raccontiamo due cazz**e. Ora ha iniziato a segnare e devo tenerlo un po' con i piedi per terra (ride, ndr). È un ragazzo veramente fantastico, sta facendo molto bene e gli auguro il meglio perché è davvero una persona top".

Tresoldi ha anche parlato di Pio Esposito: "So che in Italia sene parla tanto. Personalmente non lo conosco, però Aleksandar Stankovic, che è cresciuto con lui nell’Inter, me ne parla molto bene. Mi dice che è un ragazzo serio, un gran lavoratore. Ora si sta imponendo in nerazzurro e fa gol in Nazionale: se lo merita, gli auguro il meglio".

