Caos arbitri, Il Messaggero: "Scandali, Inter salva. In arrivo altri indagati"

Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati" si è infatti appreso ieri da fonti qualificate della Procura di Milano, come reso noto da diverse agenzie di stampa inclusa l'ANSA. L'edizione odierna de Il Messaggero apre così all'indomani degli ultimi aggiornamenti arrivati dagli uffici della Procura milanese: "Scandali, Inter salva (per ora). Ma sono in arrivo altri indagati. Cinque gare sospette. Tommasi nuovo designatore. Scontro sul commissariamento: l'Uefa può punire l'Italia".

Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. Indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono, come detto, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico.

Nel taglio alto si parla invece dello spettacolare 3-3 tra Lazio e Udinese che ha chiuso ieri la 34esima giornata di Serie A: "Lazio e Udinese, serata flle di gol e prodezze. All'Olimpico è 3-3".