La prima pagina de La Stampa: "Inchiesta arbitri, sotto la lente anche i club"

Nella giornata di ieri l'ANSA e altre agenzie di stampa hanno reso noto che nell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati", stando a quanto appreso ieri da fonti qualificate della Procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. Gli indagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono, come detto, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico.

Secondo l'edizione odierna de La Stampa, però, nel mirino della Procura ci sarebbero anche delle società: "Arbitri, l'inchiesta si allarga. Sotto la lente anche i club", si legge in un box proposto oggi in prima pagina.