La Serie C guarda al futuro e lo fa da Milano, negli studi di Sky Italia a Milano, Rogoredo, dove si è svolto Serie C Next Step. L'evento, organizzato dalla Lega Pro, ha riunito dirigenti, club, partner e rappresentanti della Can C per fare il punto sulla crescita del campionato, anche sotto il profilo tecnologico. Presentate le novità relative alla produzione audiovisiva, gli spazi dedicati alle società negli edifici di Sky e la partnership con Netwin.news per le statistiche in tempo reale.

Marani: “Un processo di crescita avviato tre anni fa”

“È un giorno importante per la Serie C. Poter presentare ai nostri club e ai nostri partner dei nuovi ambienti di Lega Pro nel cuore di Sky, a Milano, è un orgoglio”. Così il presidente Matteo Marani, che ha ribadito la volontà di proseguire nel percorso intrapreso: “Si tratta di un processo di crescita avviato tre anni fa che vogliamo continui. Per questo motivo, con ‘Serie C Next Step’ abbiamo voluto segnare i prossimi passi da compiere in un futuro che ci auguriamo sia sì di sviluppo, ma anche di sostenibilità. Un ringraziamento al Chief Executive Officer Andrea Duilio e a tutto lo staff di Sky per averci accolto e ospitato con cortesia enorme in questo significativo evento”.

Tra i protagonisti della giornata anche Gianfranco Zola, intervenuto sullo sviluppo dei giovani, e i vertici arbitrali, che hanno espresso soddisfazione per l'utilizzo della tecnologia FVS. Da questa stagione Sky cura anche la produzione audiovisiva del campionato, come ricordato dal direttore responsabile di Sky Sport Federico Ferri: “Siamo felici di ospitare ancora una volta le società di Serie C nella nostra Casa dello Sport. Per noi rappresentano un legame prezioso con i territori e le tante piazze che, da nord a sud, vivono il calcio con grande passione. Da questa stagione e fino al 2031 Sky è anche il produttore audiovisivo del campionato, attraverso un modello tecnologico innovativo basato su infrastruttura IP, produzione da remoto e Smart Gallery Hub. Un’evoluzione che ci consente di rendere ancora più ricco e qualitativo il racconto del campionato e delle 60 società”.