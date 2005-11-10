Tegola per il Vado: il centrocampista Hamlili operato per la frattura allo zigomo
Tommaso Maschio
Il Vado dovrà fare a meno del centrocampista Hamlili per circa un mese dopo la frattura allo zigomo rimediata nell'ultimo turno di Serie C contro lo Spezia. Il giocatore classe '91, che ha collezionato 11 presenze in questa stagione, si è infatti operato oggi come comunica il club ligure.
Il comunicato del Vado su Hamlili
Il Vado F.C. 1913 comunica che nella giornata di ieri il calciatore Zaccaria Hamlili si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla frattura dello zigomo, riportata durante il match di domenica contro lo Spezia.
L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore inizierà ora il suo percorso di recupero.
A Zac va il più caloroso abbraccio da parte della Società, dei compagni di squadra e di tutta la famiglia rossoblù, con l’augurio di una pronta guarigione e di rivederlo al più presto protagonista in campo.