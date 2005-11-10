In vista della sfida di sabato pomeriggio a Marassi il tecnico del Benevento Antonio Floro Flores ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sul lavoro svolto nel corso della sosta: “Stiamo bene e ci siamo allenati con divertimento, è una cosa che ho sempre cercato di inculcare ai miei ragazzi perché per me il calcio è divertimento. Punto a coinvolgere tutti, soprattutto ora che ci saranno tante gare ravvicinate - prosegue il tecnico giallorosso parlando della gestione delle gare – Bisogna stare molto più attenti perché abbiamo qualche punti in meno e tanto rammarico in più per alcune gare come quelle con Vicenza, Catanzaro e Benevento dove abbiamo creato tanto senza riuscire a vincere. La cosa più importante è che ci giochiamo tutte le partite a viso aperto, senza paura e con grande coraggio".

Floro Flores sulla sfida alla Sampdoria

Il tecnico si sofferma poi sulla Sampdoria che dopo il cambio di allenatore sembra aver imboccato la strada della risalita: “Con Corradi erano stati sfortunati perché giocavano un buon calcio, mentre ora hanno svoltato. Si tratta di una squadra forte con giocatori importanti e bisognerà stare attenti anche perché troveremo uno stadio pieno, ma vogliamo riscattarci e tornare a vincere dopo tre gare in cui non ci siamo riusciti. - prosegue il tecnico giallorosso -Servirà tanta personalità, in un ambiente particolare, bello e stimolante. Come ho detto, bisognerà stare attenti perché affrontiamo una squadra che ha elementi di qualità che sarà spinta da un ambiente caldo. Vogliamo dare una soddisfazione ai nostri tifosi".

Come stanno Mannini, Simonetti e Okereke

Floro Flores si sofferma poi anche sulle condizioni di alcuni giocatori: “Mannini è stato sfortunato perché due volte volevo inserirlo, ma gli infortuni mi hanno fatto cambiare idea. Si tratta di un ottimo giocatore e gli ho detto di stare tranquillo perché lavora bene. Lo stesso discorso vale per Simonetti che ha bisogno di tempo e serenità per tornare in condizione, mentre Okereke ieri ha avuto un brutto scontro in allenamento e andrà valutato. - conclude il tecnico parlando anche di mercato - Stiamo valutando con la società perché manca poco al mercato. Non vorremo che ci troviamo con un blocco da non poter sfruttare più. Celia si sta allenando bene e meriterebbe. Ci sono valutazioni in corso”.

Salvezza resta l'obiettivo

Il tecnico campano poi non si fa distrarre dalla classifica e ribadisce che l'obiettivo resta sempre lo stesso: “Il nostro obiettivo è la salvezza e deve rimanere tale. Prima otteniamo questo traguardo, poi si vedrà. Non bisogna creare false aspettative. Chi non vorrebbe fare i play off? Ma sappiamo che il primo obiettivo è quello di mantenere la categoria, inutile nascondersi. Sarebbe ingiusto dire altro. Qualche mese fa si diceva altro e così bisogna continuare".

Neanche sul podio alla Panchina d'Oro

Infine il tecnico parla di se stesso e torna sull'esclusione dal podio della Panchina d'Oro di Serie C nonostante la promozione diretta conquistata nella passata stagione: “Per me è incomprensibile non essere sul podio, anche se per me era un onore essere lì con tanti allenatori e pensare di poter vincere. Sarebbe stato un qualcosa in più, ma non mi cambia la vita. Rispetto le scelte, faccio i complimenti a Tomei. Per me è stato un grandissimo onore partecipare all'evento. Non ho nessun rammarico".