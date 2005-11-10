Il problema non è pronunciare Oliver Provstgaard, anche se non è semplicissimo. Il problema, per Beppe Marotta, sarà chiamare Claudio Lotito per convincere a venderlo. Il difensore danese, classe 2003, è uno dei nomi individuati dall'Inter per ringiovanire il reparto arretrato. La Lazio, per ora, lo valuta circa 40 milioni di euro e difficilmente se ne priverà a gennaio. Se ne riparlerà in estate, magari dopo qualche telefonata tra i presidenti. Non proprio amici: i rapporti tra Marotta e Lotito, storicamente, non sono proprio idilliaci. E dire che qualche affare, negli anni, sono riusciti anche a farlo.

Marotta e Lotito, dalla politica sportiva alle liti in Lega

La storia comincia ben prima dell'Inter, quando Marotta era amministratore delegato della Juventus. Nel 2011, per esempio, i bianconeri acquistano Stephan Lichtsteiner dalla Lazio per una decina di milioni di euro. Poi qualcosa si rompe. Il grande gelo arriva nel 2014, con le elezioni della Figc: Marotta sostiene Demetrio Albertini, Lotito è uno dei principali sponsor di Carlo Tavecchio. Il dirigente juventino critica il presenzialismo del presidente laziale in Nazionale, la replica di Lotito è un'offesa personale anche molto sgradevole. La vicenda si chiude con una multa di 10 mila euro per il patron biancoceleste e altrettanti per la società. Marotta vorrebbe querelarlo, ma la Federcalcio non concede l'autorizzazione. Nel gennaio 2018 si rischia addirittura di arrivare alle mani: durante un'assemblea di Lega, Lotito si lascia andare a un “Qua so' tutti impiegati” riferito ai manager dei club, Marotta non gradisce e, secondo le cronache dell'epoca, è necessario l'intervento dei presenti per separarli. In mezzo, qualche trattativa andata male, su tutte quella per Keita Balde: nel 2017 la Juventus prova a prenderlo, ma il senegalese finisce al Monaco. Neppure il Covid avvicina i due: Lotito spinge per la ripartenza del campionato, Marotta è più prudente. Altro scontro.

Inzaghi, Correa e Acerbi: quando il mercato mette tutti d'accordo

Il capolavoro arriva però nel maggio 2021. Simone Inzaghi è a cena con Lotito per discutere il rinnovo con la Lazio, quando riceve una telefonata dall'Inter. Dall'altra parte c'è Marotta, che gli propone la panchina nerazzurra. Il dirigente racconterà in seguito di non sapere che il tecnico fosse a cena con il presidente biancoceleste. Fatto sta che Inzaghi, alla fine, sceglie Milano. Il rapporto tra i due dirigenti, già piuttosto complicato, ne esce ulteriormente deteriorato. Eppure, pochi mesi dopo, Marotta torna a bussare alla porta di Lotito. Stavolta con un assegno: Joaquin Correa passa all'Inter nell'estate 2021 per circa 31 milioni di euro, dopo una trattativa nella quale la mediazione dell'agente Alessandro Lucci è decisiva. Nel 2022 tocca a Francesco Acerbi, prima in prestito e poi riscattato nell'estate successiva. Due operazioni volute anche da Inzaghi, che conosce benissimo entrambi i giocatori. Insomma, quando si tratta di fare mercato, qualche vecchia antipatia può essere messa da parte. E nell'estate 2026 arriva persino un trasferimento nella direzione opposta: Davide Frattesi passa dall'Inter alla Lazio in prestito oneroso da 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 10 e una percentuale sulla futura rivendita. Non senza complicazioni, perché la prima formula viene rivista per rispettare i vincoli finanziari del club biancoceleste.

Adesso c'è Provstgaard. Un difensore giovane, già titolare nella Lazio di Gattuso e con un contratto fino al 2031. Un profilo che piace molto a Cristian Chivu: se ne parlerà nei prossimi mesi, con tutti i precedenti del caso. Marotta e Lotito si sono trovati su fronti opposti nelle stanze del potere, hanno litigato in pubblico e si sono contesi allenatori e calciatori. Poi, quando hanno trovato le condizioni giuste, hanno fatto affari. E negli ultimi tempi potrebbero anche trovarsi sullo stesso lato della barricata federale, a spingere per vedere Adriano Galliani in Via Allegri.