Il mercato dei portieri inizia già ad animarsi con un nome da considerarsi caldo: quello di Robin Risser. Il 21enne del Lens è finito nel mirino di diversi top club e, secondo quanto riferisce 4-4-2, al più tardi la prossima estate dovrebbe lasciare la Ligue 1 per un salto di livello in Premier League o in Serie A.

Il Manchester City in pressing

In prima fila c’è il Manchester City, che segue il portiere da tempo e starebbe preparando un’offerta da 30 milioni di euro. Gli occhi puntati su Risser sono però anche quelli di Liverpool e Manchester United, che lo osservano con grande attenzione. In Italia, invece, la concorrenza porta i nomi di Inter e Juventus.

Il prezzo fissato dal Lens

Il contratto di Risser con il Lens scade nel 2030 e il club della Ligue 1 ha già messo un prezzo sul cartellino prossimo ai 40 milioni di euro. Una valutazione che si spiega anche con la clausola di rivendita a favore dello Strasburgo: il suo ex club incasserà infatti il 25% dell’incasso del trasferimento.