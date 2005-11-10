"Nico Paz e Mastantuono sono due talenti ma Nico Paz è più avanti. Gioca da due anni qui, con un allenatore che lo ha migliorato a livello tattico. E poi fisicamente è più forte rispetto a Mastantuono. E questo lo aiuta a essere determinante in area". E' questo il parere tra i due "fenomeni" argentini che si contendono la 10 della Nazionale di mister Ezio Sella, intervistato alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà. "Mastantuono deve migliorare ancora molto. Nico Paz è uno che può fare anche il centrocampista classico, Mastantuono no - ha aggiunto -. Per la mia squadra sceglierei senz'altro Nico Paz, perché abbina fisico, corsa e tecnica. E' un giocatore che vorrei, è uno che può crescere ancora molto".

Gattuso sta facendo un miracolo?

"Credo che Gattuso sita facendo dei miracoli. E' una buona rosa, ma non da primi posti. E il vantaggio di non fare le coppe credo sia importante. Loro vivono la cosa in maniera serena, intendo il gruppo. E vengono fuori questi risultati. Quando ha detto che il calcio è cambiato, è una dichiarazione che ti fa capire la sua intelligenza. Credeva in certe cose, ha capito che la realtà è diversa e si è adattato".

Juve tra Inzaghi e Conte, da chi ripartire l’anno prossimo?

"Scelgo Conte, che ha un grande impatto. E' un grande lavoratore, riesce sempre a motivare al massimo i giocatori, è un valore aggiunto per una società. Per me è uno dei più bravi allenatori che c'è in Europa".