"Ma non sarà che Conte no lo vuole piu nessuno?". Con queste esatte parole il Dottor Pino Capua ha esordito nel suo intervento in diretta alla radio di Tuttomercatoweb. Il pensiero era ovviamente riferito all'intervista rilasciata dallo stesso Antonio Conte a Cronache di Spogliatoio, in cui ha anche parlato di un suo possibile ritorno alla Juventus. Delle dichiarazioni che Capua ha trovato fuori luogo: "Sperava nel Manchester e non l'hanno chiamato. L'intervista di ieri comunque l'ho vista fuori luogo o quantomeno scorretta nei confronti di Spalletti. Bisogna avere rispetto di chi sta lavorando in questo momento alla Juventus. In questa Juve e con questa dirigenza comunque è difficile che arrivi Conte, dovrebbe succedere qualcosa di clamoroso per vederlo tornare a fine stagione. L'allenatore ideale per la Juventus comunque è Simone Inzaghi e qui mi taccio...".

A Capua è poi stato chiesto se Oliver Provstagaard, pilastro difensivo della Lazio di Gattuso possa essere pronto per l'Inter. Il classe 2003 del resto è stato accostato recentemente ai nerazzurri secondo alcune voci di mercato:

"È uno dei difensori con più prospettiva del nostro campionato. Non so se andrà all'Inter, ma alla fine potrebbe prendere il posto di Bastoni, che qualche problema ce l'ha avuto e potrebbe cambiare aria. Il danese non vale quaranta milioni, ma potrebbe essere uno di quegli elementi che la Lazio potrebbe vendere senza particolari drammi. Meglio cedere lui piuttosto Taylor o Isaksen".

Infine, per concludere il proprio intervento nel corso della trasmissione Maracana, il dott. Capua si è lanciato in un pronostico su quanti punti faranno prima del derby la Roma, che affronterà Parma, Monza e Bologna, e la Lazio, che se la vedrà con Lecce, Torino e Atalanta:

"La Lazio farà nove punti, male che vade sette, perché con l'Atalanta non sarà facile. Contro le altre due invece non c'è partita. Anche la Roma farà nove punti. Ad ogni modo l derby sarà lo spartiacque della stagione per le due squadre".