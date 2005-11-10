Continuano le voci di mercato attorno a Cristian Shpendi, cannoniere del Cesena che con otto gol in 11 presenze sta permettendo al club romagnolo di navigare a metà classifica in Serie B. Lo stallo sul rinnovo di contratto, con il club che vorrebbe prolungarlo di un anno - portando la scadenza al 2029 - per spalmare l'ingaggio da 1,4 milioni di euro lordi a stagione, congiuntamente alla sue prestazioni stanno accendendo le voci sull'italo-albanese che a gennaio potrebbe infiammare il mercato.

Ritorno di fiamma del Cagliari per Shpendi

Secondo quanto riferito dal Corriere Romagna su Shpendi sarebbe tornato il Cagliari che già nell'estate del 2025 aveva provato a portare il centravanti in Sardegna. A gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo approfittando della situazione in casa bianconera. Ma attenzione anche all'inserimento di altre realtà sia in Serie A sia fra le big di Serie B visto che in estate la Cremonese era stata vicina ad acquistarlo.

Possibile soluzione Sensi per Shpendi?

Il Cesena ha come esigenza quella di trattenere Shpendi fino al termine dell’anno, ma è anche consapevole che a giugno avrebbe meno potere contrattuale di fronte a possibili richieste visto il solo anno di contratto che legherebbe il centravanti al club. L’alternativa, qualora non dovesse arrivare il tanto sospirato rinnovo, potrebbe essere una soluzione simile a quella fatta con Stefano Sensi nel 2016 quando venne ceduto al Sassuolo restando però fino a fine stagione al Cesena per poi cambiare maglia in estate.