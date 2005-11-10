I pochi mesi a Palermo sono serviti a Gabriel Strefezza per conoscere meglio la città, i suoi usi e costumi e anche il cibo anche se su quest'ultimo argomento ha commesso un passo falso che però i palermitani, c'è da giurarci, gli perdoneranno. Il brasiliano infatti è stato interrogato da Dazn sulla sua conoscenza della città siciliana per superare l'esame di 'palermitanità'.

Bene su Santa Rosalia, male sul 'pani ca meusa'

L'attaccante esterno ha risposto infatti bene a quasi tutte le domande: dall'arancina, che nella parte occidentale della Sicilia è declinata al femminile, alla santa patrona della città, ovvero Santa Rosalia, passando per l'avversaria dei rosanero nella finale di Coppa Italia del 2011 (l'Inter Ndr) e per un luogo simbolo della città come i 'Quattro Canti', anche se con un aiutino.

La scivolata, che gli vale la mancata lode, è però su un piatto iconico della tradizione palermitana come il 'pani ca meusa'. Strefezza infatti pensava che l'ingrediente principale del piatto sarebbe la pancia anziché la milza. Un errore che tutto sommato ci può stare, con il sudamericano che accetta la correzione.