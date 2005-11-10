"In genere quando intraprendo un percorso nelle società di calcio, cerco di vivere la città. Voglio sentire le emozioni della gente e percepire cosa provano o trasmettono". Parla così Raffaele Palladino, tecnico del Bologna, nella lunga intervista a Sky Sport. "Ho la mia famiglia che è molto legata a Cremonini, spero a breve di conoscerlo. Poi amo tanto Lucio Dalla, nel mio ufficio ogni mattina si parte e con la canzone 'L'anno che verrà' è sempre con noi, la ascoltiamo dopo le vittorie, dà emozioni incredibili.

I colloqui individuali e il rapporto con Casale e Bove

"Il Bologna? Prima che mi chiamassero ho cercato di studiarmi a fondo i calciatori, le caratteristiche e il loro modo di giocare. Ho cercato di anticipare questo aspetto qualche giorno prima. Poi quando sono arrivato ho cercato la chiave giusta per ogni singolo giocatore, facendo anche riunioni individuali. Casale? Ho cercato di capire i problemi avuti dal ragazzo, in treno ho scritto tutte le sue presenze degli ultimi sei anni. L'ho chiamato in ufficio per parlarci e per capire se voleva continuare così o fare qualcosa di diverso per riprendersi quello che aveva perso. I giocatori devono avere una persona pronta ad ascoltarli e ad aiutarli se ne hanno bisogno. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscerne tanti calciatori e valorizzarli. Uno di questi è Edoardo Bove, con il quale ho vissuto un'esperienza negativa ma che ci ha legato tantissimo, quasi da sentirci tutti i giorni".

Passato, presente (e futuro)

"La mancanza di continuità sulle panchine? Forse perché qualcuno non ha creduto in me al 100%. Il fatto di essere rimasto a casa questa estate mi ha fatto soffrire tanto, ma ho avuto modo di crescere, di studiare e riflettere sulle cose che dovrò fare ancora meglio. E quando si è presentato il Bologna ho sentito una forte sintonia con la dirigenza: sento che si può creare qualcosa di importante. Possibilità di un progetto più lungo? Sì perché ci sono le componenti giuste al posto giusto. Di Bologna mi piace la sinergia con i tifosi, con la società e il gruppo. C'è un'alchimia che poche volte ho visto nelle squadre di calcio, sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città".