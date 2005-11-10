Non c'è due senza tre: da esubero a titolare sulla fascia, il Milan scopre il nuovo Tomori

Fikayo Tomori si sta riprendendo il Milan? Possibile, pur ricordando la traiettoria vissuta dal difensore inglese, che ha saputo però aspettare con pazienza il momento giusto, vivendo anche diverse settimane da fuori rosa, e si è rimesso in gioco anche agli occhi del suo allenatore Amorim, che parrebbe aver cambiato idea sul suo conto.

Stasera si prepara alla terza

La particolare parabola di Tomori comincia la scorsa estate, quando il Milan decide di poterci rinunciare e lo mette sul mercato, anche alla luce di un contratto (ancora oggi) in scadenza a fine stagione, il prossimo 30 giugno. La partenza del difensore inglese però non si concretizza e questo fa sì che rimanga sì in forza al Diavolo, ma tagliato fuori dalle varie liste, sia UEFA che Serie A. Tutto finito? Non proprio, perché se come sembra Tomori giocherà questa sera nel match del Milan contro il Bologna, sarà alla terza partita consecutiva da titolare, dopo averne fatta già un'altra a metà ottobre col Salisburgo, più il subentro con l'Atalanta. Un reintegro avvenuto 'grazie' al grave infortunio rimediato dal compagno di reparto Gabbia.

Una nuova vita in un nuovo ruolo

La cosa più curiosa di tutta questa vicenda è però che Tomori si stia reinventando in un nuovo ruolo. Perché quella di stasera sarebbe la seconda di fila da terzino destro, posizione che non sarebbe la sua naturale ma che sta dimostrando di poter ricoprire.