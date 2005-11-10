Lazio, Isaksen: "Godiamoci questo momento ma dobbiamo continuare già dalla prossima gara"

L'attaccante biancoceleste Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo contro il Sassuolo: "Bella partita, abbiamo giocato come vogliamo anche se abbiamo lasciato un po’ troppo spazio al Sassuolo nel primo tempo - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto.

Bella emozione quando fai quello che dice il mister, quando fai quello per cui ti alleni tutta la settimana. Bel momento per noi, dobbiamo godercelo ma continuare già dalla prossima gara contro il Cagliari. Gol? Mi sono allenato per questo, vorrei fare sempre di più, ma sono contento".