Infortuni e poco altro: Roma, Bailey ai saluti. Dal suo arrivo è stato ko 110 giorni su 153

Alla fine, sarebbe bastato partire dal primo allenamento di Leon Bailey alla Roma, per capire come sarebbe andata. Pronti, via, ko: “È incredibile, ci dispiace tanto”, disse Gian Piero Gasperini del primo di tanti infortuni occorsi all’attaccante giamaicano nella sua - a questo punto breve - militanza in giallorosso. Doveva essere il colpo di fantasia e velocità, in un attacco molto divertente con Paulo Dybala. Saluterà, già nella giornata di oggi, per tornare all’Aston Villa e ripartire, appena sei mesi dopo il suo approdo nella Capitale.

La Giamaica si conferma terra amara per la Serie A: Bailey è il quarto flop, dopo Stewart, Morrison e Aarons. Le aspettative, in questo caso, erano molto alte: le giustificavano i trascorsi - soprattutto tedeschi: 39 gol in 156 partite con il Bayer Leverkusen - e i 20 milioni di euro più 2 di bonus pattuiti come diritto di riscatto dai giallorossi. La realtà, ovviamente, ha raccontato tutta un’altra storia.

Bailey conclude la sua avventura a Roma con i ringraziamenti di Gasperini, che l’ha dovuto schierare come centravanti, fuori ruolo “da infortunato”. Una condizione pressoché costante: sui 153 giorni trascorsi dal 20 agosto 2025 (data dell’ufficialità) a oggi, Bailey ne ha saltati causa ko ben 110. Su 21 giornate di campionato, è stato a disposizione di Gasp solo otto volte, e in totale ha saltato 17 delle 27 partite stagionali della Roma. Ne ha giocate undici in totale (7 in Serie A, 3 in Europa League, 1 in Coppa Italia), per 317 minuti complessivi. Zero gol.