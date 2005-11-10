Il giorno del chiarimento. Oggi in conferenza stampa Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha toccato ampiamente il tema dell'infortunio di Moise Kean e ha chiarito una volta per tutte cosa sia successo negli ultimi mesi. Dal suo arrivo in estate dalla Fiorentina alle possibili correlazioni con problemi alla tibia precedenti, fino alla situazione odierna.

La visita in Catalogna

"Abbiamo fatto il trattamento di 2-3 settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fissurazione si sia chiusa di più", riguardo la recente visita all’istituto Cugat per risolvere l'infortunio riportato con la maglia dell'Italia, durante la sosta nazionali di settembre-ottobre. Un fastidio, tuttavia, differente da quanto avuto alla tibia sinistra l'anno scorso con la Viola.

L'effettivo infortunio

Poi Fabregas ha fatto luce sulla visita in Pronto Soccorso del giocatore questa settimana per un ulteriore guaio alla gamba destra. "Ha sentito qualcosa in allenamento, si è spaventato tantissimo ed è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata l'ambulanza a prenderlo, pensavamo fosse qualcosa di serio. C'è stato qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane. Ma vogliamo chiudere la situazione definitivamente. Adesso dobbiamo stargli vicino". Con tanto di precisazione finale sullaparte esatta interessata: "È alla gamba destra, non è la stessa che gli faceva male l'anno scorso. Dagli esami sapevano che ci fosse qualcosa a sinistra prima. È un problema osseo".