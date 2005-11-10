Il mercato dell'Inter segue ormai una strada ben precisa, tracciata dalla proprietà Oaktree. Già dalla scorsa estate, il fondo americano ha dato regole chiare alla dirigenza nerazzurra per ringiovanire la squadra e tenere i conti in ordine nel tempo. La novità principale è lo stop ai classici parametri zero over 30, considerati troppo costosi per gli stipendi e senza prospettive per il futuro. L'unica eccezione è stata fatta per il difensore inglese Stones, una scelta legata alla sua grande esperienza internazionale e alla necessità di avere un difensore centrale della sua caratura.

Negli ultimi mesi, questa linea condivisa tra proprietà e dirigenti si è rafforzata ulteriormente. Le occasioni a costo zero non sono vietate in assoluto, ma il profilo ideale è cambiato: chi arriva da svincolato deve alzare subito il livello dei titolari, non limitarsi a fare numero. Prendere un giocatore sopra i 30 anni con un contratto di due o tre stagioni immobilizza risorse e non crea valore per il futuro, perché quasi sicuramente andrà via a scadenza. Puntare su un giovane a parametro zero, invece, porta energia nuova in campo e dà al club la possibilità di reinvestire per restare sempre al top.

Inter, a gennaio pochi colpi: il mercato estivo sarà decisivo

Con queste basi, il prossimo mercato di gennaio dell'Inter dovrebbe scorrere senza grandi colpi, a meno di sorprese dell'ultimo minuto. Il vero momento chiave sarà l'estate, quando i dirigenti lavoreranno seguendo alla lettera le richieste della proprietà: giocatori giovani ma già pronti per i grandi palcoscenici, prezzi dei cartellini accessibili. Oltre a questo, l'obiettivo del club è non appesantire il monte ingaggi, evitando stipendi fuori portata per il bilancio.

Il fondo americano porta avanti questo progetto con grande tranquillità, perché ha totale fiducia nell'attuale gruppo di lavoro. Oaktree apprezza moltissimo la professionalità di una dirigenza dell'Inter che ha già dimostrato sul campo di saper fare un lavoro straordinario e che, grazie alla competenza dei suoi uomini, è la miglior garanzia per far crescere ancora l'Inter.