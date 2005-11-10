Il giocatore della Fiorentina, Pedro Gonçalves, ha rilasciato una intervista in Portogallo, al quotidiano Record, nel corso della quale ha parlato anche del suo futuro in viola, svelando un retroscena sull'estate che riguarda il Milan di Amorim: "Mi hanno parlato di questa possibilità, ma non si è concretizzata e sono felice alla Fiorentina", ha detto.

Pedro Goncalves e il retroscena sul Milan

Spazio al retroscena sul Milan: "Il Milan mi ha cercato in estate? Mi hanno parlato di questa possibilità, ma non so cosa sia successo dietro le quinte. Ogni volta che parlo con il mio agente – o con i miei agenti, tra cui Jorge (Mendes) – dico sempre loro di riferirmi solo ciò che corrisponde al vero. A volte accennano alla possibilità di un trasferimento, che poi però non si concretizza; fa parte del gioco. L'opportunità di tornare a lavorare con Amorim non mi è mai arrivata al 100%".

Poi però aggiunge: "Se la possibilità di raggiungere Ruben Amorim mi ha spinto ad aspettare un po' di più prima di decidere del mio futuro? A dire il vero, sì. Ho aspettato un po' più a lungo perché mi era stata prospettata questa eventualità. Ho atteso il tempo necessario, ma alla fine l'opportunità non si è concretizzata. Comunque sono qui alla Fiorentina e, come ho già detto, sono davvero felice".

Sullo stesso Amorim, spende belle parole: "A livello personale mi piaceva molto; sentivo che avevamo un ottimo rapporto, molto stretto. Spesso lo aiutavo a stemperare la tensione nei momenti di maggiore stress. Mi ha trasmesso un bagaglio calcistico enorme. Gran parte di ciò che so oggi lo devo a lui: aspetti come i movimenti, il gioco di prima, la capacità di capire quali spazi occupare, e così via. Ma su cosa pensi mister Amorim in questo momento, onestamente, non ne ho la minima idea".