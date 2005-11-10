Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Sassuolo, Daniele De Rossi ha parlato anche dell'importanza di Morten Frendrup per il suo Genoa, scherzando sull'interesse che il centrocampista potrebbe suscitare sul mercato: “È un giocatore tanto importante e purtroppo a volte non ruba l’occhio perché non è uno che ha la sventagliata di cinquanta metri e non ha il passaggio filtrante alla Modric, ma è un giocatore tanto utile e tanto importante. Per fortuna nessuno se ne accorge e ce lo porta via”.

Il tecnico rossoblù ha poi aggiunto: “Frendrup è un giocatore utile per noi, fa sempre le cose utili e non credo che col Milan abbiamo preso gol perché mancasse la sua presenza visto che i gol sono nati entrambi da nostri disimpegni sbagliati”.

Intanto, però, Frendrup resta in dubbio per la partita con il Sassuolo. De Rossi ha spiegato: “Ieri mi ha detto che si sentiva un pochino meglio, ma aveva fatto un allenamento che non era stato molto impegnativo dal punto di vista dei movimenti e delle cose che a lui danno fastidio in questo momento. Quindi oggi riproverà. Farà un provino per vedere un po’ come va il calcio perché è quello il movimento che gli dà più fastidio rispetto al punto dove si è infortunato. A quel punto valuteremo se sarà il caso di portarlo con noi o farlo riposare, ma più che altro valuteremo anche la sua condizione”.